Les économistes affirment que les Bitcoins stimulent l’économie mondiale de diverses manières. Découvrez comment le Bitcoin peut contribuer à réduire la pauvreté.

Aux premiers jours du Bitcoin, la plupart des individus le décrivaient comme une perturbation financière qui ne profiterait qu’à quelques membres aisés et férus de technologie de la société. Les entreprises mondiales et les investisseurs de premier plan ont été à l’avant-garde, menant des campagnes d’adoption du Bitcoin. Cependant, les experts financiers, les universitaires et le grand public ont également compris que le Bitcoin n’était pas réservé aux riches et aux technophiles.

Si le Bitcoin est une monnaie numérique, il possède plusieurs caractéristiques uniques qui lui permettent de profiter sans parti pris aux populations du monde entier, notamment aux particuliers et aux entreprises. Son cadre actuel offre de nombreuses possibilités pour améliorer le flux de capitaux et l’inclusion financière dans le monde entier. L’article suivant examine comment le Bitcoin peut contribuer à la réduction de la pauvreté.

Inclusion Financière Accrue

De nombreuses personnes dans les économies en développement n’ont pas accès à une éducation de qualité. Ils ont également un faible niveau de vie en raison de taux de chômage élevés. Certaines régions ne disposent même pas de services bancaires. Cela empêche la majorité d’entre eux d’accéder aux services financiers et de les utiliser. Ces personnes ne peuvent pas non plus participer aux activités économiques mondiales, ce qui les coupe du reste du monde.

L’utilisation du Bitcoin ne nécessite pas de compétences techniques. Les utilisateurs n’ont besoin que d’un smartphone ou d’un ordinateur et d’un accès à Internet pour effectuer des transactions. Ces appareils et services Internet sont désormais facilement disponibles dans la plupart des pays en développement et même les personnes les moins instruites peuvent les utiliser sans difficulté. Cela signifie qu’ils peuvent effectuer efficacement des transactions en Bitcoins.

En outre, la prolifération des entreprises basées sur le Bitcoin, comme les plateformes d’échange de crypto-monnaies telles que bitcoinup-fr.com a facilité les échanges et les investissements des particuliers dans le monde entier. Ces sites Web fournissent également des ressources pour éduquer le public sur la façon d’effectuer des transactions, de miner et de financer en Bitcoin. Cela offre de nombreuses opportunités économiques aux nombreux chômeurs et aux personnes peu instruites du monde en développement, ce qui accroît l’inclusion financière.

Libre Circulation des Capitaux

Les économies en développement présentent les niveaux de pauvreté les plus élevés. Cependant, leurs gouvernements mettent en œuvre des lois qui restreignent la circulation des capitaux à l’intérieur et à l’extérieur de leurs frontières. Par conséquent, la majorité de leurs populations n’ont pas accès à des capitaux suffisants, ce qui maintient les niveaux de pauvreté. En revanche, le Bitcoin est une monnaie décentralisée, qui n’est soumise à aucune influence gouvernementale ou réglementaire.

La décentralisation du Bitcoin permet aux utilisateurs de contourner les restrictions gouvernementales et institutionnelles. Les utilisateurs de Bitcoin n’ont pas besoin d’ouvrir un compte bancaire ou de passer par un processeur de paiement pour effectuer des transactions. En outre, aucun gouvernement, institution ou autorité ne peut influencer l’offre ou la propriété des Bitcoins, ce qui permet aux particuliers et aux entreprises de transférer et de recevoir des fonds par-delà les frontières en toute simplicité.

Les transactions en Bitcoins n’impliquent pas d’intermédiaires ou de tiers, comme c’est le cas pour les transferts de monnaie fiduciaire. Toutes les transactions ont lieu sur un réseau de peer-to-peer basé sur la blockchain, sans aucune intervention extérieure. Cela permet aux utilisateurs de transférer rapidement de l’argent à l’échelle internationale pour des investissements et d’autres objectifs économiques, à des coûts relativement plus faibles que les transferts bancaires ordinaires et les paiements par carte de crédit.

Transparence et Responsabilité

Le Bitcoin offre une meilleure transparence et une plus grande responsabilité dans les transactions financières. Sa technologie blockchain sous-jacente compile toutes les adresses et tous les enregistrements de transactions des utilisateurs de Bitcoin dans un grand livre numérique public. Les détails du grand livre sont irréversibles et stockés sous forme cryptée, accessibles à tous les utilisateurs et extrêmement difficiles à compromettre.

Le haut niveau de transparence associé au Bitcoin encourage les investissements, car il peut contribuer à lutter contre la menace de corruption qui maintient dans la pauvreté de nombreuses populations des pays en développement. Il permet aux organisations d’aide et aux particuliers d’envoyer de l’argent aux personnes dans le besoin dans le monde entier sans risque de corruption ou de vol.

Le Bitcoin est à la fois une méthode de paiement et une réserve de valeur, largement acceptée dans la plupart des régions du monde aujourd’hui. Il offre un potentiel plus important de réduction de la pauvreté en augmentant l’inclusion financière et en favorisant la libre circulation des capitaux dans le monde entier. En outre, la transparence et la responsabilité associées au Bitcoin encouragent également les investissements et l’aide étrangers, réduisant ainsi la pauvreté.

26 décembre 2021 par