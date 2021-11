Cinq lutteurs béninois au tournoi de la Cedeao

Le Bénin est représenté au Tournoi de lutte africaine de la Cedeao (Tolac) qui se tient à Dakar (Sénégal) du 4 au 6 novembre 2021.

Nafiou Ayamoudou (66 kg), Fard Moukaila (76 kg), Fridaousse Assanti (86 kg), Nicolas Cakpo (100 kg) et Bertin Tossou Madou (100 Kg et +) sont les cinq (05) lutteurs qui représentent le Bénin à Dakar les 4, 5 et 6 novembre 2021, dans le cadre du Tournoi de Lutte Africaine de la Cedeao (Tolac).

Les ambassadeurs du Bénin conduits par le président de la Fédération Béninoise de Lutte (Fébélutte), Yves Azifan, l’entraîneur Prosper M’betti et le médecin-soignant, Nadège Boni, ont pris départ de Cotonou ce mardi 2 novembre 2021.

Les représentants du Bénin promettent de faire bonne impression au Tournoi de Lutte Africaine de la Cedeao (Tolac).

