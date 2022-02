Avis d’appel à candidatures

Une société de la place lance un appel à candidature aux fins de pourvoir aux postes ci-après :

POSTE 1 : RESPONSABLE CONFORMITÉ

Lieu de travail : Cotonou

1.- Missions

S’assurer de la conformité de l’entreprise aux dispositions administrative, réglementaire, législative en vigueur

Jouer un rôle de conseil auprès de la Direction Générale de Mobile Money

Assurer et veiller au respect des mesures de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme.

2.- Activités principales

Piloter les travaux de cartographie des risques de non-conformité et identifier le dispositif de maîtrise des risques et les plans d’actions à mettre en place

Assurer la mise en œuvre des exigences du manuel dans les procédures opérationnelles

Effectuer des contrôles en toute indépendance pour le compte de la Direction Générale, sur l’application des textes réglementaires

Formuler des commentaires et des recommandations sur l’ensemble de l’activité Mobile Money dans le l’optique de renforcement des

contrôles et de la maitrise des risques.

S’assurer de la mise en place effective des procédures de la Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme

Conseiller sur les nouveaux services et produits pour s’assurer de leur conformité à la réglementation en vigueur

Organiser et coordonner les formations à l’attention des salariés afin de les sensibiliser aux problématiques de conformité et les conseiller

Faire les reporting, les outils de suivi et de prévention du dispositif de conformité

3.- Profil

BAC+3/4 en Finance/Comptabilité/Gestion Commerciale / Banque ou diplôme équivalent

Avoir une qualification professionnelle d’audit et de comptabilité

Au moins cinq (05) ans d’expériences en entreprise

Au moins trois (03) ans dans un rôle de responsable de contrôle ou de conformité dans une institution financière

Bonne connaissance des produits de la monnaie électronique

4.- Compétences Techniques requises

Avoir une bonne connaissance de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.

Maîtriser la réglementation bancaire et une bonne connaissance des circulaires de la banque centrale relatives à la monnaie électronique

Avoir une bonne connaissance stratégique de l’activité de Mobile Money

Posséder une expertise sur des problématiques de conformité

Disposer d’une expertise en juridique

Avoir la capacité à prévenir et identifier les risques

Faire preuve d’intégrité et de responsabilité

Avoir de très bonnes aptitudes et une bonne aisance dans les outils de Reporting.

Maîtriser l’utilisation des logiciels Word, Excel Avancé et Powerpoint et des outils informatiques

5.- Compétences Associées

Savoir analyser et synthétiser

Avoir une Excellente capacité de relationnelle et de communication orale et écrite

Savoir faire des présentations

Etre dynamisme, rigoureux et proactif

Avoir de bonnes capacités de management

Savoir encadrer/animer une équipe

Savoir Apprécier/anticiper les situations

Avoir des capacités de décision et d’adaptation

Posséder une bonne approche analytique

Respecter la confidentialité des informations

Avoir le sens des responsabilités

Réactivité, disponibilité et rigueur

Avoir une bonne Aptitude à convaincre ;

Etre exemplaire et incarner des valeurs morales positives ;

Respecter la confidentialité des informations.

POSTE 2 : ASSISTANT SERVICES FINANCIERS NUMÉRIQUES DE BASE

1.- Missions

Contribuer au développement des services financiers numériques de base.

2.- Activités principales

Identifier et proposer les améliorations à apporter aux services financiers mobiles de base

Suivre l’implémentation des offres relatives aux services financiers mobiles avec l’ensemble des parties prenantes

Analyser les demandes d’intégrations des partenaires externes et veiller à obtenir les validations nécessaires dans les délais et avant le démarrage des intégrations

Assurer le suivi de l’exécution des tests acceptante des offres sur les services financiers mobiles dans les délais

S’assurer que les lancements se font dans les délais convenus

Effectuer des tests périodiques de fonctionnement des services de base

S’assurer de la résolution efficiente des dysfonctionnements éventuels sur les services

3.- Profil

Diplômé d’Ecole de Commerce, Bac +2/3 en, Management de Projets, ou Informatique de Gestion, Informatique et Réseaux, Réseaux et télécommunications,

Avoir une expérience d’au moins trois (03) ans à un poste de Chargé de projets, Coordinateur/Assistant Produits et Services. 4.- Compétences Associées

Être dynamique et avoir un esprit d’équipe

Être doté d’un esprit critique

Être honnête et crédible

Être discret et proactif

Être disponible

Avoir la capacité d’adaptation

Être organisé et résilient

Savoir anticiper

Savoir travailler sous pression

Avoir une bonne aptitude communicationnelle

Avoir une bonne maîtrise de l’anglais

Maîtriser l’utilisation des logiciels Word, Excel, Power Point et des outils informatiques

POSTE 3 : COMMERCIAL RÉSEAU DE DISTRIBUTION MOBILE MONEY

1.- Missions

Assurer l’implémentation des stratégies liées au développement à un niveau régional de l’activité Mobile Money

2.- Activités principales

Contribuer au contrôle et l’animation du réseau Agent et marchands Mobile money

Contribuer à la transmission des besoins exprimés par la chaîne de distribution du réseau agents et marchands Mobile money

Coordonner, la mise en œuvre effective des plans d’actions Mobile money

Coordonner la prospection et le recrutement des points agents et marchands capables et éligibles de faire l’activité Mobile Money (démarchage, rédactions des rapports de visite) en collaboration avec les commerciaux réseau de distribution

3.- Profil

Age requis : 25/35 ans ;

4.- Compétences Associées

Être intègre, disponible, organisé et discret ;

Avoir une bonne connaissance du service Mobile Money ;

Avoir une maîtrise pratique des logiciels Excel (avancé), Word, Powerpoint ;

Être doté d’un esprit critique et d’analyse et une bonne aptitude rédactionnelle ;

Être capable de travailler sous pression seul ou en équipe ;

Maîtriser l’utilisation des logiciels Word, Powerpoint et des outils informatiques ;

POSTE 4 : INGENIEUR D’ETUDE TRANSMISSION & IP BACKBONE

1.- Missions

Contribuer à la conception, à la planification et à l’exécution des Projets d’ingénierie de l’infrastructure IP/MPLS de services (Core, VAS) et de transmission y compris les liaisons d’entreprises

Contribuer à l’amélioration continue des performances des systèmes IP/MPLS

Contribuer à assurer l’optimisation du dimensionnement et du design du réseau de transmission

2.- Activités principales

Assurer l’ingénierie du réseau IP/MPLS de services et de transmission

Assurer la gestion efficiente et optimale des ressources au sein du réseau IP/MPLS de services et de transmission

Assurer le suivi et l’amélioration des performances du réseau IP

Fournir un support technique aux équipes opérationnelles

Contribuer au suivi des projets en cours de déploiement avec les Équipementiers et Fournisseurs d’équipements de Télécommunications

et participer aux recettes techniques desdits projets.

3.- Profil

Être titulaire d’un Diplôme d’ingénieur ou équivalent (Master 2) Option : Réseaux & Télécommunications ou diplôme équivalent

Age requis : 28/45 ans ;

Avoir au moins avec trois (03) à cinq (05) ans d’expériences pertinentes dans une fonction et un environnement technique similaires

Avoir une bonne connaissance technique et pratique

Avoir des aptitudes administratives

Être organisé et méthodique

Formation initiale requise : BAC +3 en Gestion, Administration des Affaires, ou Marketing Expérience

Expérience requise : Justifier d’une expérience d’au moins de deux (02) ans minimum en gestion des canaux de distribution (secteur

4.- Compétences Associées

Connaissance technique et pratique

Savoir piloter la performance ;

Apprécier/analyser/anticiper les situations ;

Posséder une bonne approche analytique ;

Respecter la confidentialité des informations ;

Réactivité et Disponibilité ;

Être exemplaire et incarner des valeurs morales positives ;

Avoir une bonne capacité rédactionnelle.

Avoir une bonne maîtrise de l’anglais

DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les personnes intéressées par le présent avis sont invitées à déposer au siège de 24 HEURES AU BÉNIN, (rue de la station BP en face de la mairie du 9ème arrondissement de Cotonou,) au plus tard le jeudi 03 mars 2022 à 12 heures, un dossier de candidature comprenant :

NB :

Une lettre de motivation manuscrite + une photo

Un curriculum vitae précisant l’expérience professionnelle acquise ;

Copies non légalisées des diplômes et attestations.

L’indication d’un contact téléphonique est obligatoire sous peine de rejet de dossier et seuls les candidats présélectionnés seront convoqués.

