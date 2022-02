86 œuvres culturelles et cultuelles restituées au Bénin

Le ministre du Tourisme, de la Culture et Arts, Jean-Michel Abimbola a procédé, vendredi 11 février 2022, à la réception de 86 œuvres culturelles et cultuelles pour le compte de l’État béninois. Il s’agit d’une collection de M. Uros POPOVIC, Consul honoraire de Serbie.

Réception de collections au profit de l’État béninois. C’est dans le cadre de la construction du musée international du Vodoun à Porto-Novo.

« Après la phase d’études aux plans architectural et scénographique, nous avons enclenché le chantier de construction des infrastructures muséales. L’immense travail effectué a permis de structurer notre démarche vers un enrichissement de collections nationales pour garantir aux visiteurs une immersion féconde dans l’extraordinaire champ culturel et patrimonial que nous travaillons à révéler à nous-mêmes et au monde entier », a déclaré le ministre Jean-Michel Abimbola.

Selon le directeur général de l’ANPT, Edmond Toli, il s’agit entre autres de masques, de bochio simple, bochio double, bochio composites, d’assin, etc.

Les 86 œuvres reçues sont désormais la propriété de l’Etat béninois pour un franc symbolique.

Un acte de cession notarié fait l’objet d’un transfert officiel.

Au Bénin depuis plus de 30 ans le Collectionneur, Uros POPOVIC et passionné de l’art africain participe ainsi à la promotion du patrimoine national et au développement du tourisme. Ces œuvres selon Jean-Michel Abimbola permettront au monde de découvrir l’histoire du Vodun, ainsi que ses fonctions dans la société.

A.A.A

Quelques images de la cérémonie

12 février 2022 par