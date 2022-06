746 candidats composent pour le BEPC 2022

L’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) session de juin 2022 démarre ce lundi 13 juin sur toute l’étendue du territoire national. 119. 746 candidats répartis dans 211 centres de composition vont affronter les différentes épreuves.

119. 746 candidats composent dès ce lundi 13 juin 2022 pour l’examen du BEPC. Sur cet effectif, les statistiques indiquent 57.708 filles (48,20%), et 62.038 garçons (51,80%), contre un total de 145.959 candidats l’année dernière, soit une baisse de 26.213 candidats, soit un taux de régression de 17,96 %.

Cette baisse du pourcentage des inscrits selon le ministre, n’a absolument aucun lien de causalité avec une quelconque déperdition scolaire. Elle se justifie selon Kouaro Yves Chabi par « un faisceau de facteurs ».

Le plus significatif selon lui, est la maîtrise du rythme scolaire depuis l’éradication des mouvements de débrayage et de grève. Ce qui a permis de ramener une stabilité dans le système ; stabilité dont les fruits commencent à murir avec, comme illustration tangible, le taux de réussite relativement important, voire inédit de 60,50% de l’année dernière, a expliqué le ministre.

Le gouvernement, souligne-t-il, s’honore particulièrement de ce taux de réussite qu’il a pris toutes les dispositions pour maintenir le cap.

F. A. A.

