7000 forains de 14 pays attendus à la Foire Internationale de Parakou (FIP 2021)

Il n’y a plus de doute, par rapport à la tenue de la Foire internationale de Parakou du 5 au 30 décembre prochain. L’évènement qui sera à sa quatrième édition cette année, aura effectivement lieu avec assez d’innovations. C’est le maire de la ville, Inoussa Zimé Chabi et son premier adjoint, président du Comité d’organisation, Charles Toko, qui en ont donné l’assurance ce mardi 23 novembre.

Par Nazaire TAHOUE

Après deux années de trêve dues à la pandémie la covid-19, la Foire internationale de Parakou refait surface du 5 au 30 décembre prochain. Placée sous le thème « Parakou, la ville carrefour » l’évènement qui sera à sa quatrième édition s’annonce d’ores-et-déjà inédit.

Les petits plats sont en train d’être mis dans les grands pour la réussite de la foire

Selon le maire de la ville, Inoussa Zimé Chabi, en effet, cette foire se veut la meilleure, non seulement parce qu’elle s’organise dans le strict respect des mesures de lutte contre la covid-19, mais également pour la simple raison que les populations la réclame fortement. « La meilleure, enfin, parce qu’elle vient avec beaucoup d’innovations, surtout au plan organisationnel, avec des stands rénovés et spacieux, une sécurité au top et un accueil vraiment très chaleureux », a insisté le maire. « Chers forains, chers sponsors et chers populations, les plaintes du passé sont prises en compte. Inscrivez-vous donc au plutôt, pour garantir les meilleures emplacements », va-t-il poursuivre.

Ainsi, plus de 7 000 forains sont attendus à cette foire. « C’est donc le brassage des affaires et une bonne occasion de fraternité », a également assuré Inoussa Zimé Chabi. « Tout le mois de décembre, la ville de Parakou va vibrer aux couleurs de sa foire, sous le haut parrainage du ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané », s’est-il réjoui.

A sa suite, Charles Toko a, par rapport au caractère spécial de la foire, précisé qu’il y aura des stands réservés pour la vaccination contre la covid-19. « Toutes les précautions ont été prises pour que les forains étrangers qui viennent, soient obligatoirement vaccinés », fait-il également observer. « Ce sera l’occasion d’avoir accès, aussi bien à la foire qu’au vaccin », a appuyé le maire, tout en avertissant que sur les lieux, une grande attention sera accordée au strict respect des gestes barrières.

Le président du Comité d’organisation, Charles Toko, a quant à lui remercié les sponsors officiels et traditionnels de la foire. Il s’agit entre autres de la JNP, de Moov Africa, de la Sobebra, de Oryx, de l’AIC, de Erevan, du BIIC, de la Sobemap, de Canal Plus et de tous les autres pour leur disponibilité.

Cette fête commerciale connaîtra la participation de 14 pays dont le Maroc, le Niger, le Nigeria, le Pakistan, le Sénégal, le Togo, le Bénin, le Mali, la Guinée, le Ghana, la Côte d’ivoire, le Burkina-Faso, la France et la Turquie. On attend l’ouverture de 700 stands sont attendus. En dehors des expositions ventes, des spectacles culturels et de géants concerts avec des artistes étrangers sont prévus, sans oublier les bals poussières, les défilés de mode et bien d’autres surprises. Enfin, 20 000 visiteurs viendront de par le monde avec à la clé, une prévision de 3 milliards comme chiffres d’affaires.

23 novembre 2021 par