6 prostituées et 3 zémidjans arrêtés au stade GMK

Six (06) femmes et trois hommes (03) ont été arrêtées dans les boutiques démolies ceinturant le stade Général Mathieu Kérékou à Cotonou dans la nuit du mercredi 22 juin 2022.

Sur des informations faisant état de ce que le lieu serait transformé en un ghetto, la police est descendue dans les boutiques démolies ceinturant le stade GMK à Cotonou dans la nuit du mercredi dernier.

Les agents de police ont arrêté neuf personnes dont six femmes.

Les femmes interpellées seraient des prostituées et les hommes des conducteurs de taxi-moto communément appelés ‘’Zémidjan’’.

La police a retrouvé des boulettes de chanvre indien sur l’une des travailleuses de sexe.

Poursuivis pour activités illicites, les neuf (09) personnes interpellées sont en garde-à-vue au commissariat du 9è arrondissement de Cotonou.

Les boutiques et restaurants ceinturant l’esplanade du stade Général Mathieu Kérékou ont été déguerpis dans le cadre du projet de construction d’une galerie commerciale et la construction d’une piscine olympique aux normes internationales. Selon le ministre du cadre de vie et de développement durable sur l’émission ‘’Gouvernement en action’’, les travaux ne démarrent pas dans la même période. Il est prévu la remise du site à l’entreprise en charge des travaux au mois de juillet en ce qui concerne la construction de la galerie, à en croire le ministre.

