Rappel de 4 agents mis à la retraite d’office

Quatre fonctionnaires des eaux, forêts et chasse n’ayant pas accompli 20 années de service révolues au 1er février 2024 et mis à la retraite d’office sont appelés à reprendre service au plus tard le jeudi 28 mars 2024.

Il s’agit du Conservateur de 1ère classe LAWANI Aboudou Kabirou ; Conservateur adjoint de 2è classe VIDJOGNI Yadélin Parfait ; Contrôleur Major N’VENIHOUNE Hounnandé H. Rodolphe ; Contrôleur de 2è classe HESSOU Agossou Joseph.

L’ information a été rendue publique par le Directeur Général des Eaux, Forêt et Chasse Rémi Hefoumê, à travers un message téléphone porté en date du 22 mars 2024.

