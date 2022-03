3,27 milliards $ de produits pétroliers volés en 13 mois

Les pertes du Nigeria dues aux vols de pétrole et de produits pétroliers et au vandalisme des oléoducs se sont élevées à 3,27 milliards de dollars depuis janvier 2021, a déclaré Gbenga Komolafe, chef de la Commission de régulation du pétrole du Nigeria.

"Nous parlons d’une véritable calamité nationale, a-t-il déclaré, cité par le site d’information All Africa vendredi. L’intention du gouvernement fédéral est de mettre fin à une telle situation afin que le pays puisse tirer profit de la hausse des prix du pétrole constatée sur les marchés mondiaux".

M. Komolafe a déclaré qu’en raison de ces importants vols de pétrole, le Nigeria n’était pas en mesure d’atteindre son quota d’exportation de l’Opep.

Le pétrole volé dans les champs et les oléoducs du Nigeria est raffiné en carburant dans des installations artisanales clandestines dans le sud du pays. Les produits raffinés sont ensuite vendus sur les marchés noirs, tant au Nigeria que dans les pays voisins. Des centaines de syndicats et de groupes clandestins opèrent dans le secteur pétrolier clandestin, selon les services de sécurité.

Le Nigeria est le plus grand producteur de pétrole de l’Afrique subsaharienne. Le pays a fourni 1,14 million de barils de pétrole par jour aux marchés mondiaux en 2021. En février dernier, la production pétrolière quotidienne du Nigeria était de 1,417 million de barils. Le quota d’exportation de l’Opep pour le Nigeria est désormais de 1,72 million de bpj.

TASS

