143 milliards FCFA pour l’enseignement secondaire

Pour le renforcement de l’enseignement technique et la formation professionnelle en 2022, des prévisions budgétaires d’un montant de 143 milliards FCFA ont été présentées, jeudi 25 novembre 2021, à la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale. Le budget 2022 du ministère des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle, connaît un accroissement de 33% comparativement à 2021. « Nous avons un grand programme autour de la stratégie nationale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle avec en vue, 30 lycées agricoles et des écoles de métiers. Donc ce budget servira essentiellement à réaliser cette stratégie (…). L’enseignement général n’est pas du reste. Il y a aussi la stratégie nationale de l’enseignement général qui est en cours d’élaboration et qui viendra accompagner efficacement la stratégie nationale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle », a indiqué Kouaro Yves Chabi, ministre des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle.

Les députés se sont intéressés à la situation des enseignants aspirants qui sont payés neuf mois sur douze. Le ministre a fait savoir aux députés que des équipes travaillent pour l’amélioration du programme d’aspiranat.

