Près de 2 milliards FCFA de dettes à l’ex CNCB

Le Conseil National des Chargeurs du Bénin (CNCB) laisse une note salée à la suite de sa dissolution. 1.730.637.747 FCFA d’impôts dus ont été mis à nu dans le rapport de la Commission d’enquête parlementaire déployée au CNCB.

Le Conseil National des Chargeurs du Bénin (CNCB) n’a pas prélevé la retenue à la source de l’impôt sur les prestataires non domiciliés au Bénin évalué à 692.255.099 FCFA ; les différents impôts sur les prestations de l’entité Bureau International Maritime (Bim) entre 2018 et 2020 ; la Taxe sur Valeur Ajoutée (TVA) d’un montant de 1.038.382.648 FCFA n’a pas été payée par le prestataire Bim conformément aux dispositions des articles 220 ; 220 ter et 261 du Code Général des Impôts.

Au total, 1.730.637.747 FCFA d’impôts dus constituent le manque à gagner causé à l’Etat du fait de la gestion au CNCB, une entité publique dissoute lors du conseil des ministres du 29 septembre 2021. Ces « manques à gagner à l’Etat » ont été mis à nu par le rapport de la Commission d’enquête parlementaire déployée au CNCB.

La commission chargée du contrôle de la gestion comptable et financière du CNCB au titre de l’exercice 2020 a été mise en place par Décision N°2021-79/AN/PT du 11/08/2021. Elle a révélé dans son rapport des primes indûment perçues allant de 20 mille à 17 millions FCFA, des prêts octroyés et non remboursés d’une dizaine de millions FCFA.

M. M.

2 novembre 2021 par