06 morts et des blessés dans une attaque à Kétou

Le village de Woroko situé dans l’arrondissement de Kpankou, dans la commune de Kétou, a été la cible au petit matin de ce vendredi 1er mai 2020, d’une attaque des éleveurs transhumants. 06 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres blessés graves dont un agent de sécurité ont été enregistrés.

Selon l’ABP qui a rapporté l’information, depuis plusieurs jours, les habitants de cette localité de Kpankou étaient sous la menace de éleveurs transhumants qui allaient les envahir. Face à la persistance de la menace, ils ont commencé à monter la garde pour éviter d’être surpris. Au regard de l’ampleur que prenait l’attaque, les forces de sécurité se sont déployés dans le village pour monter aussi la garde dans la nuit de jeudi à vendredi quand les assaillants ont fait irruption. Dans la riposte, les hommes en uniforme ont neutralisé trois éleveurs.

Trois armes dont une arme de guerre, trois motos et des munitions ont été saisies.

Trois personnes ont perdu la vie parmi les populations autochtones.

Selon le maire de la commune de Kétou, Théophile Déssa, ces transhumants ont profité de la nuit pour attaquer les populations. « Les peuls ont profité de la nuit profonde au moment où le village dormait et sont venus abattre froidement nos gens », a-t-il dénoncé. « Ce n’est pas un affrontement », a-t-il nuancé. Il a souligné que si c’était le cas, « un peulh au moins serait atteint ». Le maire a fustigé la mort de trois de ses administrés dont le chef du village attaqué par les assaillants.

Les causes de l’attaque ne sont pas encore élucidées.

De sources policières, la vie de l’agent de sécurité publique blessé serait hors de tout danger.

La tension n’a pas encore baissé dans le village, a-t-il indiqué, mais les dispositions sécuritaires sont prises pour éviter la résurgence d’une éventuelle attaque.

F. A. A.

2 mai 2020 par