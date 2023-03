Voici les lauréats des prix spéciaux de Uemoa

La Commission de l’Uemoa a décerné quatre prix aux meilleures œuvres de l’espace communautaire en compétition au Fespaco 2023. La cérémonie a eu lieu le vendredi 03 mars 2023, à l’hôtel Lancaster (Ex-LAICO) de Ouagadougou.

Distinction des réalisateurs ressortissants des Etats membres de l’Union dans les catégories fiction et documentaire à la 28e édition du FESPACO. La Commission de l’Union économique monétaire ouest-africaine a mis en compétition quatre prix pour les œuvres : long métrage fiction d’un montant de huit millions (8 000 000) FCFA ; long métrage documentaire d’un montant de huit millions (8 000 000) FCFA ; court métrage fiction d’un montant de cinq millions (5 000 000) FCFA ; court métrage documentaire d’un montant de cinq millions (5 000 000) FCFA.

Dans son discours, le président de la Commission de l’Uemoa Abdoulaye Diop a souligné le merite de tous les professionnels qui ont été identifiés par le comité de sélection officielle du Fespaco. Il a aussi relevé la faible representation des productions de l’UEMOA dans la sélection officielle. « Ensemble, prenons des initiatives pour accompagner, comme il se doit, les réalisateurs et les producteurs afin qu’ils gardent allumer la flamme de leurs talentueux précurseurs que sont Oumarou Ganda et Sembene Ousmane », a déclaré Abdoulaye Diop.

L’édition de 2025 du Fespaco, poursuit-il, nous fera rever encore plus, et la Commission sera toujours au rendez-vous pour en être l’un des temoins.

Lauréats prix spéciaux Uemoa

1. Long Métrage Fiction : ‘’Xalé, Les blessures de l’enfance’’ du réalisateur sénégalais Moussa Séné Absa

2. Court Métrage Fiction : ‘’L’envoyée de Dieu’’ de la réalisatrice nigérienne Amina A.Mamani

3. Long métrage documentaire : ‘’Al Djanat / Paradis originel ‘’ de la réalisatrice Burkinabé Chloé Aïcha Boro

4. Court Métrage Documentaire : ‘’Les Cavaliers de Tonka’’ du réalisateur malien Mohamed Dayfour Diawara

Akpédjé A. Ayosso

5 mars 2023