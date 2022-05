Voici le prix du Hadj et les sociétés agréées

Le gouvernement à travers le Ministère des Affaires étrangères et de la coopération, a rendu public le montant à payer par chaque pèlerin béninois désireux de se rendre au Royaume d’Arabie Saoudite dans le cadre du Hadj 2022. Vingt-sept (27) sociétés sont agréées par le gouvernement pour fournir des services d’assistance aux pèlerins dans le cadre des formalités du pèlerinage à la Mecque.

Les inscriptions pour le Hadj 2022 sont lancées, ce mercredi 1er juin 2022, pour les pèlerins béninois. Le prix du Hadj est fixé à la somme de trois millions quatre cent mille (3.400.000) FCFA. « Ce montant couvre principalement les frais de transport par avion, les transports inter et intra-urbains, l’hébergement, la restauration sur le site, le visa, l’assurance ainsi que les différentes taxes en vigueur en Arabie Saoudite », indique un communiqué du 31 mai 2022 signé par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci.

