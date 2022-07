Un groupe de terroristes repoussé à Porga

L’armée béninoise a mis en déroute, mercredi 6 juillet 2022, à Porga un groupe d’individus armés qui tentaient de s’infiltrer à moto sur le territoire béninois.

Une colonne de motos avec des présumés terroristes en provenance du Burkina Faso a tenté d’entrer de s’infiltrer sur le territoire béninois à Koualou-Tampaska dans la soirée du mercredi 6 juillet 2022.

Les forces de défense et de sécurité béninoises en position dans la région ont apporté une riposte rapide face à l’incursion des djihadistes présumés.

Les tirs nourris de l’armée et de la police ont mis en déroute les assaillants, qui ont battu en retraite.

L’opération a eu lieu à la frontière bénino-burkinabè à Porga.

Elle fait suite aux attaques meurtrières perpétrées récemment par des groupes armés non identifiés dans la région.

Marc MENSAH

7 juillet 2022 par