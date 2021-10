Un réseau de vol et recel de motos démantelé à Parakou

A la suite d’une opération menée en début de semaine, les éléments du commissariat du 2ème arrondissement de Parakou ont procédé au démantèlement d’un réseau de vol et de recel de motos à Baka.

Selon la police, le cerveau de la bande et deux de ses acolytes ont été appréhendés dans la nuit du lundi à Baka, non loin de l’université. La perquisition effectuée en leur domicile a permis de retrouver 07 motocyclettes de différents marques, 08 téléphones portables dont 03 Androïd, une tablette Iphone, des cartes d’identité falsifiées, un appareil Woofer, et plusieurs autres objets d’origine douteuse.

L’enquête ouverte à cet effet selon la police, se poursuit.

L’opération ayant conduit au démantèlement du réseau a été menée suite à des plaintes répétées des citoyens pour vol de motos et cambriolage.

F. A. A.

