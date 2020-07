La CRIET condamne un comptable à 20 ans de prison

Le sieur Kassimou Yacoubou Alley, précédemment chef service des affaires financières du ministère de l’enseignement secondaire devra retourner encore en prison pour 18 ans. Poursuivi pour détournement de deniers publics, il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle au terme de l’audience à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ce mercredi 1er juillet 2020.

Selon le rappel des faits, Kassimou Yacoubou Alley, comptable adjoint de la Cellule d’appui chargé de la mise en stage des enseignants vacataires et contractuels de l’Etat, est poursuivi pour avoir détourné une somme de 50 millions de francs CFA destinée au paiement de primes forfaitaires d’hébergement, de déplacement et de restauration des stagiaires en formation à Parakou en années 2013.

A la barre ce mercredi, il a reconnu n’avoir disposé que de 10 millions de francs CFA pour des fins personnelles. Les 40 millions restants, fait-il savoir, lui ont été pris contre son gré par le sieur Emmanuel Houessou, et un groupe de pasteurs parce qu’il était à la recherche de solution pour un problème personnel, a confié le mis en cause à la Cour.

Statuant en matière criminelle, les juges de la CRIET l’ont condamné à une peine de 20 ans de prison ferme, et une amende de 50 millions de francs CFA. L’accusé devra également rembourser les 50 millions soustraits des caisses de l’Etat. En prison depuis environ 02 ans, il y retourne pour purger le reste de sa peine.

Son coaccusé, Emmanuel Houessou quant à lui a écopé d’une peine de 05 ans de prison ferme, et une amende 120.000 francs CFA pour recèle de derniers publics.

F. A. A.

2 juillet 2020 par