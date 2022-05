Talon exprime sa solidarité à Faure Gnassingbé

Une attaque terroriste perpétrée dans la nuit du 10 au 11 mai 2022, à Kpinkankandi a occasionné plusieurs pertes en vies humaines et des blessés au sein des Forces de défense et de sécurité togolaises. Dans un message publié ce jeudi 12 mai 2022, le chef de l’Etat Patrice Talon condamne ces actes et exprime ses sincères condoléances au peuple togolais.

Le Togo, pays d’Afrique de l’Ouest voisin du Bénin a enregistré une attaque terroriste dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 mai 2022. Les terroristes ont ciblé un poste de l’armée togolaise à Kpinkankandi dans le canton de Koundjouaré près de la frontière avec le Burkina-Faso. Cette attaque a causé huit morts et onze blessés au sein des forces de défense et de sécurité.

« Je voudrais, en cette circonstance douloureuse, condamner fermement ces actes et exprimer mes sincères condoléances ainsi que mes sentiments de solidarité au Président Faure, aux membres des familles éplorées ainsi qu’au Peuple frère du Togo, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés », a écrit le président Patrice Talon.

Récemment, le Bénin a aussi enregistré des attaques meurtrières au nord du pays. Ce samedi 7 mai 2022, les Forces armées béninoises ont repoussé une attaque de leur position à Porga.

Pour le président Patrice Talon cette nouvelle attaque au Togo « appelle une fois encore notre action collective ». Le chef de l’Etat réitère sa disponibilité à œuvrer avec ses pairs pour lutter efficacement contre l’expansion du terrorisme dans la sous-région.

A.Ayosso

12 mai 2022 par ,