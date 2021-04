Le président Patrice Talon et sa colistière Mariam Chabi Zimé Talata sont élus par ‘’Knock out’’ (KO) à l’issue de l’élection présidentielle du 11 avril 2021. Le duo sera investi dimanche 23 mai 2021, une date sous le signe de la bénédiction.

Selon la constitution révisée, le président de la République élu entre en fonction et prête serment le quatrième dimanche du mois de mai. Cette date correspond au 23 mai prochain, date de la célébration du centenaire de Nonvitcha.

Sous réserve de la proclamation des résultats définitifs par la Cour Constitutionnelle, Patrice Talon prête serment le jour de la Pentecôte.

Le « souffle d’amour et de paix » descend sur les hommes le jour de la Pentecôte selon la spiritualité chrétienne. Etre investi le jour ou l’esprit répand sa grâce est un signe de bénédiction non seulement pour le duo président et vice-président mais également pour le quinquennat qui démarre et par ricochet pour la nation toute entière.

Mieux, le président réélu a placé le mandat 2021-2026 sous le signe de la renaissance.

La date du 23 mai ne revêt pas qu’un sens spirituel. Elle coïncide également avec la célébration d’une fête identitaire et culturelle. L’investiture du président de la République se tiendra le jour de la célébration du centenaire de Nonvitcha. Les communautés Xwla et Xwéla seront en fête lorsque les 21 coups de canon retentiront à Porto-Novo pour la prestation de serment du chef de l’Etat réélu. C’est dans une double ambiance festive que Patrice Talon prêtera serment en présence de sa vice presidente devant les présidents d’institutions et au rythme des coups de canon en ces termes : « Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la nation et devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté ; Nous Patrice Talon, président de la République, élu conformément aux lois de la République jurons solennellement : – de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s’est librement donnée ; – de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées ; – de ne nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l’unité nationale ; - de préserver l’intégrité du territoire national ; – de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi ».

