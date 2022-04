Serge Adjovi, DG de l’ASSI démissionne

Démission du Directeur de l’Agence des Services et Systèmes d’Informations (ASSI).

Le Directeur de l’Agence des Services et Systèmes d’Informations (ASSI), Serge Adjovi, a rendu sa démission, mardi 05 avril 2022, selon Le Potentiel. Les raisons de sa démission ne sont pas encore connues.

La démission intervient après la présentation au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques (CRIET) de cinq cadres de l’ASSI, qui seraient suspectés dans une affaire de marchés publics portant sur un milliard de FCFA.

Serge Adjovi a été remplacé par un DG intérimaire, précise la même source.

L’Agence des Services et Systèmes d’Information (ASSI) est l’entité nationale en charge de la mise en œuvre opérationnelle des programmes et projets entrant dans le cadre des stratégies de développement des services et systèmes d’information numériques sécurisés au Bénin. Placée sous la tutelle de la Présidence de la République, l’ASSI est chargée de l’Assistance stratégique, méthodologique et opérationnelle à toutes les structures gouvernementales et aux Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) ; l’Exécution des projets phares relatifs à l’Administration Intelligente (Smart Gouv), E-commerce, Dématérialisation, et tous ceux supportés par les Services et Systèmes d’Information (SSI) ; l’Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les projets de tous les ministères sectoriels ; la Conception et implémentation des services et systèmes d’information répondant aux priorités stratégiques nationales ; l’Elaboration, la mise à jour et l’exécution opérationnelle des schémas directeurs des systèmes d’information d’envergure nationale ; l’Assurance de la cohérence technique, applicative et financière des services et systèmes d’information nationaux ; l’Hébergement, le contrôle et l’accès sécurisé aux données et informations critiques de l’Etat et des Opérateurs d’Importance Vitale ; du Renforcement des capacités des ressources humaines dans le domaine du numérique et la Promotion des technologies, des systèmes et des savoir-faire contribuant au développement de la confiance numérique.

