2656 véhicules immatriculés sans dédouanement

La gestion de la procédure d’immatriculation des véhicules de 2016 à la date de ce jour est à l’origine de l’interpellation et l’audition des cadres de l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT)

2656 véhicules ont été immatriculés sans dédouanement depuis 2016. C’est ce qui est reproché au cadres de l’ANaTT dont le Directeur des titres de transport et deux (02) chefs services qui sont écoutés mercredi 7 juillet à la Brigade Economique et Financière (BEF).

La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet) sera certainement saisi du dossier.

7 juillet 2021