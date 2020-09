De lourdes sanctions attendues

Le montant des milliards de francs CFA détournés à la Direction générale des impôts (DGID) est bien au-delà de ce qu’on a pensé jusque là. Selon les investigations, au lieu de 04 milliards, c’est environ 40 milliards de francs CFA que des cadres de l’administration des impôts auraient détourné. Le Chef de l’Etat est très fâché.

Alors que le gouvernement s’échine à recourir aux emprunts obligataires et autres dettes pour financer le programme de développement du pays, certains cadres de l’administration se permettent le luxe de détourner de grosses sommes des caisses de l’État.

Très fâché contre ce comportement malveillant des cadres béninois, le président Patrice Talon apprend-on, serait très fâché et très déterminé à sévir avec la dernière rigueur.

Contrairement à ceux qui pensent que l’affaire sera étouffée si des proches du chef de l’État y sont mêlés, aucun cadeau ne sera fait. Les auteurs et complices de ce vaste scandale financier seront punis selon la gravité des actes posés dans cette affaire.

Carlos Adohouannon, cerveau de cette affaire, qui éclaboussé la DGID depuis septembre 2019, est gardé à la prison de Missérété. Des cadres de l’administration des impôts ont été écoutés ces derniers jours par les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Plusieurs responsables de la DGID et même du ministère de l’économie et des finances pourraient être poursuivis et perdre leur poste dans cette affaire.

F. A. A.

