La Vice-présidente Talata présente les attentes du Bénin

Au nom du chef de l’Etat, la Vice-Présidente de la République Mme Mariam Chabi Talata a participé par visioconférence, vendredi 27 août 2021, au quatrième Sommet sur l’initiative allemande « G20 Compact With Africa ». C’est sa première sortie internationale depuis sa prise de fonction.

Le Sommet sur l’initiative allemande « G20 Compact With Africa » a été présidé par la Chancelière allemande Mme Angela Merkel.

Mme Mariam Chabi Talata avait à ses côtés le ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances M. Romuald Wadagni et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération M. Aurelien Agbenonci.

Le sommet vise à promouvoir les investissements privés allemands en Afrique. Il a permis de dresser un bilan à mi-parcours dans la mise en œuvre de l’initiative Compact with africa. Les échanges ont également porté sur les défis imposés par le contexte sanitaire de la pandémie du coronavirus.

« La Covid-19 a révélé nos fragilités individuelles et collectives. Son remède essentiel, c’est la solidarité, la chute des murs, de tous les murs », a déclaré la Vice-Présidente de la République du Bénin lors des travaux.

Mme Mariam Chabi Talata a mis l’accent sur les défis relevés par le Bénin face à la pandémie.

Au plan sanitaire, souligne-t-elle, le Bénin a opté pour la vaccination de ses citoyens. Le défi majeur sur le plan économique est « l’organisation et le financement de la relance de la croissance inclusive et soutenable ».

La Vice-Présidente a aussi fait part à la Conférence des attentes du Bénin. « Le Bénin propose, en termes d’expériences à partager avec les autres, l’utilisation d’instruments novateurs de financement comme levier de mobilisation des ressources auprès du secteur privé des pays du G20 tels que l’émission d’euro bonds ODD », a-t-elle déclaré.

La crise sanitaire a eu entre autres pour conséquence la perte des emplois, la diminution de la productivité. Elle a également aggravé la vulnérabilité des jeunes et des femmes. Sur ce point, Mme Mariam Chabi Talata a souhaité l’accompagnement des partenaires du « G20 Compact With Africa » dans la mise en œuvre des stratégies adaptées à ses réalités. Il s’agit notamment « du partenariat avec le secteur privé des pays du G20 dans la construction d’infrastructures sanitaires, économiques et socio-éducatives en lien avec ses politiques, puis de l’appui et l’accompagnement de l’Institut National de la Femme pour plus de protection et d’autonomisation des femmes béninoises devenues plus vulnérables ».

A.A.A

