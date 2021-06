La Fondation MTN fait don au Centre de traitement Covid-19 d’Allada

La fondation MTN a manifesté sa solidarité au personnel qui est au chevet des patients en traitement contre le Covid-19 dans le Centre de Traitement des Épidémies (CTE) de l’hôpital de zone d’Allada. C’est à travers une remise de kits alimentaires et sanitaires qui a eu lieu vendredi 25 juin 2021.

Au front depuis plus d’une année face à la riposte contre la pandémie de coronavirus, le personnel soignant du Centre de Traitement des Épidémies (CTE) d’Allada a été "célébré" par la fondation MTN.

Une délégation du réseau de téléphonie mobile s’est rendue, vendredi 25 juin 2021, au CTE les bras chargés de don. Il s’agit de coffrets alimentaires constitués de pâtes alimentaires, de riz, huile, couscous, et autres produits destinés au personnel soignant et des kits sanitaires composés de masques et gel hydroalcoolique pour les patients.

« Ce que nous faisons aujourd’hui, c’est pour vous célébrer, vous qui êtes au charbon depuis plus d’un an et qui avez sauvé tant de vies », a indiqué le directeur de la Fondation MTN.

Jean-Claude Akogbéto et ses collaborateurs ont salué par des acclamations ces personnels qui ont sacrifié beaucoup de choses pour être au chevet des patients touchés par la Covid-19. « (...) en ville, on n’a pas forcément la mesure du travail que vous faites ici, vous aviez sacrifié des choses, le temps que vous avez passé ici, c’est autant le temps que vous n’avez pas passé près de vos familles (...) », a ajouté le directeur de la Fondation MTN.

« Pour nous, personnels de soins de ce centre, c’est avec grande joie que nous vous souhaitons la bienvenue d’abord que vous ayez pensé à nous », a indiqué Rodrigue Aho-Glèlè, coordonnateur du Centre de Traitement des Épidémies (CTE), au nom des 145 personnels de soins et agents de sécurité qui travaillent dans le centre.

Il a indiqué que le CTE est installé le 1er avril 2020 grâce à la volonté du gouvernement de mettre en place un cadre de traitement beaucoup plus efficace et capable de traiter tous les patients quelle que soit la gravité. « (...) Depuis le 20 mai 2020 près de 1000 patients ont pris par nos locaux et la plus grande majorité ont eu satisfaction », a-t-il précisé.

Fréjus Goudjo, médecin coordonnateur de la zone sanitaire Allada-Toffo-Zè a remercié MTN. La fondation n’est pas à son premier geste, selon lui. « Le don représente non seulement une marque de générosité mais aussi de solidarité », a indiqué Rodrigue Aho-Glèlè, coordonnateur du CTE, qui a traduit la « sincère gratitude » des bénéficiaires.

Le directeur de la fondation MTN, le coordonnateur du CTE et le médecin coordonnateur de la zone sanitaire Allada-Toffo-Zè ont invité les populations à rejoindre la nouvelle stratégie de lutte contre le Covid-19 en se faisant vacciner.

MTN accompagne la campagne de vaccination entamée depuis le mois de mars et entend jouer son rôle en tant qu’entreprise citoyenne pour assurer un taux de couverture vaccinal satisfaisant. Des action de sensibilisation sont également mises en œuvre pour continuer le respect des gestes barrières.

