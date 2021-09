Vlavonou souhaite une bonne rentrée à tous

La rentrée académique 2021-2022 démarre ce lundi 20 septembre 2021. A travers un message sur sa page Facebook, le président de l’Assemblée nationale souhaite une bonne rentrée à tous les acteurs du secteur éducatif.

Louis Vlavonou a exprimé sa solidarité et son soutien aux parents d’élèves appelés à consentir d’énormes sacrifices afin de faire face aux nombreuses charges inhérentes à la préparation de la rentrée scolaire.

« Mes encouragements aux apprenants et au corps enseignants qui, en plus des contraintes liées aux activités pédagogiques, devront faire preuve de prudence dans le contexte actuel marqué par la recrudescence des cas de contaminations de la Covid-19 dont la nouvelle variante paraît plus virale », ajoute Louis Vlavonou.

Le président de l’Assemblée nationale a félicité le gouvernement et le Chef de l’État, qui en prenant toutes les dispositions pour garantir une année scolaire paisible aux enfants, a compris que l’éducation demeure l’unique voie vers le progrès.

« Tout en comptant sur le dévouement et le sérieux habituel de tous les acteurs de la chaîne de l’éducation de notre pays, je voudrais souhaiter une très bonne rentrée scolaire à chacun et à tous. Puisse Dieu le Père Céleste veiller sur l’Ecole béninoise et tous ses acteurs ! », souhaite Louis Vlavonou.

A.A.A

20 septembre 2021 par