Louis Vlavonou échange avec le président de l’Onaub

Le Président de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou Vlavonou a reçu mardi 21 septembre 2021 en audience, Aimé Paul Gonçalves, Président du conseil national de l’Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin (Onaub). Les discussions ont porté sur la loi portant création de l’Onaub.

« C’est d’abord une visite de courtoisie à notre demande qu’il a acceptée. Ceci nous a amenés à comprendre vraiment son dynamisme, la célérité qu’il accorde aux dossiers qui lui sont envoyés. C’est un cadre très particulier et nous tenons à le remercier pour cela », a confié le président du conseil national de l’Ordre national des architectes et Urbanistes du Bénin, à sa sortie de l’audience. Aimé Paul Gonçalves a présenté à Louis Vlavonou la corporation constituée d’architectes et d’urbanistes. « Nous avons également signalé au Président de l’Assemblée nationale que nous venons de finir le toilettage de notre décret qui date du 1er novembre 1983 et sur insistance de l’UEMOA qui a instauré de nouvelles directives à tous les pays membres. Cette directive elle est claire, c’est qu’il faut mettre en place la loi sur l’architecture dans tous les pays membres de l’UEMOA d’une part et d’autre part c’est mettre en place la loi portant création de l’Ordre des Urbanistes. Donc comme vous le savez, c’était les architectes et les urbanistes qui étaient ensemble et qui travaillaient. Et l’UEMOA a insisté que les deux secteurs se séparent », a ajouté Aimé Paul Gonçalves.

Il s’est réjoui des échanges tenus avec le président de l’Assemblée nationale. « Le président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou nous a vraiment donné satisfaction à travers les réponses qu’il a eues à donner et on a été très surpris de constater qu’il connaît très bien le monde des urbanistes et architectes et n’a pas ménagé ses efforts pour nous dire qu’il nous assistera. Il fera en sorte que la loi portant création de l’ordre des Urbanistes soit effective », a assuré le président du Conseil national de l’Onaub.

21 septembre 2021