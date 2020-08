Les responsables de MTN MoMo apportent des clarifications

La plateforme MTN Mobile Money a connu en juin dernier un incident au cours de l’implémentation d’une offre de bonus. Dans le but de récupérer la somme indûment perçue par des abonnés, MTN Mobile Money a entamé depuis ce 05 août 2020, une opération de recouvrement des fonds sur les comptes concernés.

À l’occasion d’une conférence de presse tenue ce jeudi 06 août 2020, les responsables de MTN Mobile Money ont présenté la situation aux professionnels des médias tout en apportant des éléments de réponses aux diverses préoccupations.

Selon le directeur vente et distribution MTN Mobile Money Hermann Ahouandjinou, représentant le directeur général de MTN Mobile Money, le 17 juin dernier MTN Mobile Money (MTN MoMo) a lancé une offre à l’endroit de certains de ses abonnés qui étaient inactifs. Il s’agit initialement de 1000 abonnés n’ayant effectué aucune transaction depuis mai 2020.

« L’intention était de leur offrir 500 FCFA lorsqu’ils font leur premier dépôt du mois dans l’optique de les amener à redevenir actifs », a notifié le directeur vente et distribution MTN Mobile Money Hermann Ahouandjinou.

Cette offre de bonus devrait coûter à MTN MoMo 500.000 FCFA. Malheureusement, un incident est survenu lors de l’implémentation de l’offre sur la plateforme Mobile Money. Au lieu de 1000 personnes explique-t-il, il y a eu 607.330 abonnés parmi les 2.500.000 abonnés actifs sur MTN MoMo, qui ont bénéficié de l’offre de bonus.

Certains abonnés ont reçu le montant de 500 FCFA à plusieurs reprises allant jusqu’à 830 fois. L’offre de bonus a donc coûté à MTN MoMo 512.796.500 au lieu de 500.000 FCFA.

Face à cette situation et dans le but de récupérer l’argent indûment perçu par les abonnés concernés, MTN MoMo a entamé des actions de recouvrement des fonds à partir du 5 août 2020.

« À chaque fois après les débits, nous avons envoyé des messages aux personnes concernées et dans ces messages nous précisons les transactions, les montants de dépôts effectués, la date de ces dépôts et le montant reçu par erreur », informe le directeur vente et distribution MTN MoMo Hermann Ahouandjinou.

MTN MoMo rassure ses abonnés

À travers les canaux tels que : appel et messages au 111 puis par Whatsapp au 62 62 00 00, MTN MoMo apporte toutes les explications aux abonnés. Ces derniers qui ont la possibilité d’accéder au relevé de leurs Mobile Money pour vérification peuvent aussi se rendre dans les agences MTN afin d’avoir plus de clarification.

Hermann Ahouandjinou a au nom du directeur général de MTN Mobile Money présenté ses sincères excuses aux abonnés concernés pour les désagréments.

« Je voudrais rassurer tous les abonnés de MTN Mobile Money que chaque jour toute l’équipe de MTN Mobile Money travaille à mettre en place des services qui leur facilitent la vie », rassure-t-il.

Le directeur de la Régulation et des Relations Publiques MTN-Bénin Jean-Claude Akogbeto et le directeur financier MTN-Bénin Glen Zwane ont également pris part à cette conférence de presse.

Akpédjé AYOSSO

6 août 2020 par