Le message d’excuses de Ahandessi au gouvernement

A la suite de ses critiques virulentes sur la suspension des activités paramilitaires à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), l’activiste Habib Ahandessi a présenté des excuses publiques au ministre de l’intérieur et au gouvernement.

Habib Ahandessi a présenté ses « excuses publiques au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, monsieur Alassane Séidou, à tous les membres du gouvernement, au président Patrice Talon et au peuple béninois » à la suite de ses critiques sur l’interdiction des activités paramilitaires à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC).

Dans un message rendu public depuis son lieu de détention, l’activiste surnommé le Révolutionnaire a reconnu que la manière choisie pour exprimer son opinion n’est pas la bonne mais ajoute que son « intention n’était pas de défier l’autorité du ministre, ni d’inciter à la violence et encore moins à une trouble à l’ordre public comme interpréter par des médias ». « L’objectif était de démontrer que sans ces démembrements des institutions universitaires, leurs décisions seront peu respectées », a expliqué Habib Ahandessi.

Moi, Habib Ahandessi (le Révolutionnaire pour les jeunes épris de paix et de justice), je présente mes excuses publiques au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, monsieur Alassane Séidou, à tous les membres du gouvernement, au président Patrice Talon et au peuple béninois pour ma prise de position sur l’interdiction des activités paramilitaires à l’Université d’Abomey-Calavi.

Mon intention n’était pas de défier l’autorité du ministre, ni d’inciter à la violence et encore moins à une trouble à l’ordre public comme interpréter par des médias. L’objectif était de démontrer que sans ces démembrements des institutions universitaires, leurs décisions seront peu respectées. La manière d’exprimer cette opinion n’a pas été certainement bonne et c’est pourquoi je présente mes sincères excuses publiques au gouvernement.

Mieux, après maintes réflexion, j’ai fini par comprendre que l’objectif du gouvernement n’est pas de restreindre la liberté des étudiants ni de violer les franchises universitaires mais plutôt de sécuriser l’université d’Abomey-Calavi dans un contexte d’attaques terroristes répétées dans notre cher pays le Bénin.

A cet effet, depuis ma cellule de garde à vue, j’invite les organisations estudiantines à protéger les intérêts des étudiants tout en respectant la décision du ministre Alassane Seidou. Toutes les autorités et étudiants du Bénin savent combien de fois je suis dévoué pour le militantisme estudiantin et prêt à poursuivre cette lutte dans le respect des textes en vigueur.

Vive les étudiants

Vive la lutte estudiantine

Vive le Bénin

Je vous remercie

