Les décisions du conseil des ministres du 30 juin

Réuni en conseil des ministres ce mercredi 30 juin 2021 sous la présidence du chef de l’Etat Patrice Talon, le gouvernement a pris pluseiurs décisions.

Il s"agit notamment du Recrutement de 622 aspirants pour la formation d’enseignants au profit des lycées techniques agricoles, la Contractualisation pour la réalisation des études de faisabilité technique, économique et financière de mise en place des unités économiques à vocation pédagogique dans 30 lycées techniques agricoles, la Réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre partielle dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants (PROSER) au Bénin .

Plusieurs décrets ont été adoptés à savoir les décrets portant création de l’Agence de Développement de l’Enseignement technique (ADET) ; approbation des statuts de l’Agence de Développement de l’Enseignement technique, nomination des membres de son Conseil d’administration de même que des commissaires aux comptes près ladite Agence ; attributions, organisation et fonctionnement du ministère du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale ; modification des statuts de la Société nationale de mécanisation agricole.

Les nominations suivantes ont été prononées : nomination des membres du Conseil d’administration de la Société nationale de mécanisation agricole ainsi que des commissaires aux comptes près ladite Société ; nomination des membres du Conseil d’administration de la Société des Infrastructures Routières du Bénin (SIRB SA) ; nomination du Haut-commissaire à la sédentarisation des éleveurs ;

du Secrétaire général adjoint du Ministre de la Justice et de la Législation.

Il a été procédé à la publication du Résultat de l’appel à concurrence pour l’attribution d’une troisième licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques mobiles .

Deux nominations ont été prononcées à la présidence et au ministère de la justice.

M. M.

30 juin 2021 par