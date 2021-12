Les grandes décisions de ce 08 décembre

Le Conseil des ministres s’est réuni, ce mercredi 08 décembre 2021, sous la présidence du chef de l’Etat Patrice Talon. Plusieurs grandes décisions ont été prises au cours de cette séance.

Le gouvernement béninois a adopté les décrets portant modification des statuts de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin) ; modalités d’application de la loi n◦ 2018-38 du 17 octobre 2018 portant création de la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin ; nomination du Commissaire aux apports à la Société nationale de Mécanisation agricole (SoNaMA).

Le Conseil a également adopté le décret portant nomination de membre au Conseil d’administration du Centre de Formation pour l’Administration locale.

Au titre des communications, le gouvernement a décidé de la contractualisation pour l’acquisition et l’installation d’un scanner 64 barrettes/128 coupes avec option cardio au profit du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou. Des nominations ont été prononcées à la Cour suprême, au ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération ; au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique et au ministère de l’Industrie et du Commerce.

A.A.A.

8 décembre 2021 par