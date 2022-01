Les factures SBEE désormais payables en ligne

Plus besoin de se rendre dans les agences SBEE pour payer sa facture. Un e-service est mis à la disposition de la clientèle ce mercredi 26 janvier 2022, et facilite désormais le paiement des factures SBEE en ligne.

Fini les longs files d’attente dans les agences SBEE. Les clients détenteurs de compteurs post-payés encore appelés compteurs conventionnels peuvent désormais payer leurs factures d’électricité en ligne.

Selon Anziz Aderan, chef projet e-service, pour payer sa facture en ligne, il suffit de se rendre sur le portail sbee.bj, ou sur services-publics.bj, et de cliquer sur le bouton paiement de facture. Le client suivant les explications du chef projet devra également disposer d’un smartphone ou d’un ordinateur, d’une connexion Internet, et d’un compte mobile Money MTN ou Moov.

Le nouveau service selon Éric GILSON, DCC/SBEE permettra à plus de 362.000 clients d’effectuer leurs paiements à distance. « Ils devront disposer d’un smartphone ou ordinateur, d’une connexion Internet, d’un compte mobile money MTN-Moov », a-t-il insisté.

La cérémonie de lancement du service de paiement en ligne des factures a été marquée par la présence du ministre de l’énergie, Dona Jean-Claude Houssou, et de sa collègue en charge du numérique et de la digitalisation, Aurélie A. Soulé Zoumarou.

F. A. A.

27 janvier 2022 par