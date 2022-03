Claudine Prudencio échange avec les commerçantes de Dantokpa

La présidente de l’Institut national de la femme (INF), Claudine Prudencio a célébré la journée internationale des droits de femmes, mardi 08 mars dernier, avec les commerçantes de Dantokpa. « Les impacts des changements climatiques sur l’environnement », c’est autour de ce thème que se sont déroulés les échanges avec les femmes du plus grand marché du Bénin.

La célébration de la journée internationale des femmes avec les revendeuses du marché Dantokpa répond à un besoin longtemps exprimé par celles-ci. Mieux connaître leurs droits et devoirs. Occasion propice pour la présidente de l’INF de présenter la structure qu’elle dirige.

L’Institut fait savoir Claudine Prudencio, dispose d’un fonds d’aide en soutien aux femmes victimes de violences. Le vœu du chef de l’Etat à travers la mise en place de cet institut, est de mettre la femme au cœur du processus de développement, d’éliminer les violences et discriminations à l’égard des femmes, et de prôner l’égalité de chances, a-t-elle expliqué.

Abordant le thème de la rencontre, la présidente de l’INF a invité les femmes à des comportements respectueux de l’environnement, à éviter entre autres l’usage des foyers à carbone et bûchers pour la cuisson, à réduire la prolifération des déchets.

La séance d’échanges avec les femmes de Dantokpa a été marquée par la présence du directeur général de la SOGEMA, Armand Gansè, et de Anastasie Chodaton, présidente des femmes des marchés du Bénin

F. A. A.

10 mars 2022 par