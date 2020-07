Le gouvernement échange avec les conducteurs de mini bus

Une délégation gouvernementale composée du ministre d’État, secrétaire général de la présidence, Pascal Irené KOUPAKI, Benjamin HOUNKPATIN de la santé, Sacca LAFIA de l’intérieur et de la sécurité publique et Hervé HEHOMEY des infrastructures et des transports a rencontré ce jeudi 02 juillet 2020, les représentants des conducteurs de bus au Bénin.

L’objectif principal de cette rencontre était d’échanger avec ces responsables sur les dispositions prises aussi bien au niveau des parcs que dans les bus afin de réduire la propagation de la Covid-19 dans le pays.

Selon les chiffres officiels, le Bénin compte à la date du lundi 29 juin 2020, un total de 1199 cas confirmés de la Covid-19, 845 personnes sous traitement, 333 personnes guéries et 21 décès.

F. A. A.

2 juillet 2020 par