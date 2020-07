La Présidentielle de 2021 sera ouverte, assure Alain Orounla

Invité sur l’émission ‘’Zone Franche’’ de la Télévision Canal3 ce dimanche 12 juillet 2020, le ministre de la communication et de la poste, Alain Orounla, s’est prononcé sur la question du parrainage tel que recommandé par le Code électoral pour l’élection présidentielle au Bénin. Pour le porte-parole du gouvernement, le parrainage bien qu’étant une nouveauté introduite au Bénin, est inspirée de ce qui se fait ailleurs dans les grandes démocraties.

Loin d’être un verrou, le parrainage selon le porte-parole du gouvernement, est « un filtre démocratique qui permet de mettre de côté les candidatures pléthoriques ou fantaisistes ».

Face aux inquiétudes selon lesquelles la plupart des élus sont de la mouvance présidentielle et que les partis d’opposition ne rempliraient pas la condition relative au quota exigé pour être parrainé, Me Orounla a souligné que le Code électoral ne fait obligation à aucun élu de parrainer tel ou tel candidat.

La présidentielle de 2021 comme celles précédentes, sera ouverte, a déclaré Alain Orounla rassurant qu’il n’y aura pas une candidature unique.

Conscient des craintes de certains acteurs politiques, le ministre de la communication a précisé que ces craintes sont l’œuvre des gens qui ont refusé à un moment donné de jouer leur partition, et qui ne peuvent que s’en prendre à eux-mêmes s’ils se retrouvent aujourd’hui isolés.

Pour lui, c’est des gens qui ont fait l’option « d’une mauvaise politique ».

Selon le Code électoral adopté par les députés de la 8ème législature, tout candidat à une élection présidentielle au Bénin doit recueillir le parrainage de députés ou de maires.

Les députés élus au terme des législatives de 2019 étant pour l’ensemble de la mouvance présidentielle, les partis politiques d’opposition en plus de leur absence au parlement se sont retrouvés selon les résultats des dernières élections communales et municipales, en deçà du nombre de parrainages de maires exigé par le Code afin de parrainer leurs éventuels candidat.

F. A. A.

12 juillet 2020 par