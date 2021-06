La cimenterie Scb délocalisée de Xwlacodji à fin juin 2022

La Société des Ciments du Bénin (Scb) sera déplacée de Xwlacodji (Cotonou) d’ici fin juin 2022. Selon la feuille de route du gouvernement, la mesure de délocalisation prend également en compte la cimenterie Cimbénin installée à Sèkandji dans la commune de Sèmè-Podji. L’information a été rendue publique, jeudi 24 juin 2021, par José Didier Tonato, ministre du Cadre de vie et de développement durable, lors de la réponse à une question orale à l’Assemblée.

Pour émission de poussière dans une zone urbaine en forte activité, la Société des Ciments du Bénin (Scb) installée à Xwlacodji dans la ville de Cotonou sera délocalisée. Pour ce faire, le gouvernement a mis en place une feuille de route. La cimenterie sera déplacée d’ici fin juin 2022, selon les explications du ministre José Didier Tonato, à l’Assemblée nationale le jeudi 24 juin 2021.

La délocalisation a été décidée en juin 2003 en conseil des ministres. De plus, une décision de la Cour constitutionnelle (Dcc 09-046 du 24 mars 2009) a indiqué que l’implantation et l’exploitation de la Scb dans la zone commerciale de Ganhi constituent une violation de l’article 27 de la Constitution béninoise, a ajouté le ministre. La délocalisation qui ne peut être faite que de manière progressive est étendue à Cimbénin installée à Sèkandji dans la commune de Sèmè-Podji.

Les deux unités de production de ciment polluent l’atmosphère à travers l’émission de poussière. Face à la situation, le gouvernement a diligenté des inspections et audits environnementaux dont les conclusions recommandent la délocalisation des deux cimenteries.

Le ministre du cadre de vie et de développement durable répondait à la question orale avec débat posée au gouvernement par le député Marcellin Ahonoukoun sur la pollution des terres et de l’air due à l’implantation et l’activité des cimenteries Scb et Cimbénin.

28 juin 2021 par