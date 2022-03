17 cybercriminels présumés déposés en prison

Présentés au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet), mercredi 02 mars 2022, pour « escroquerie via internet et blanchiment de capitaux », des cybercriminels présumés ont été placés en détention provisoire à l’issue de leur audition.

Vingt-deux (22) cybercriminels présumés ont été présentés, mercredi 02 mars 2022, au au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet), pour des infractions d’« escroquerie via internet et blanchiment d’argent ». A l’issue de leur audition, dix-sept (17) parmi les vingt-deux prévenus ont été déposés à la prison civile d’Akpro-Missérété.

