La 4ème édition des membres du CA du MCA BENIN II ouverte

Les membres du Conseil d’administration du Millénium challenge accunt (MCA-Bénin II) ont tenu, ce jeudi 04 novembre 2021, la 4ème édition de la retraite des administrateurs. « Défis du Programme après 4 années de mise en œuvre et pérennisation des acquis du Compact », c’est le thème retenu pour les travaux.

Dans son mot de bienvenue, le coordonnateur national du MCA-Bénin II, Gabriel Dégbègni a rappelé les objectifs attendus au terme des travaux. Il s’agit essentiellement de permettre aux administrateurs, d’approfondir leur connaissance des défis du Compact, après les quatre premières années de mise en œuvre, d’examiner les principaux risques à l’avancement des projets, et d’apprécier les actions envisagées pour assurer la durabilité des investissements et la pérennisation des acquis. A en croire Samuel Batcho, les différentes interventions réalisées depuis l’entrée en vigueur du Programme ont contribué à rendre l’environnement du sous-secteur de l’électricité plus approprié et plus favorable aux investissements prévus.

Considérant le rôle prépondérant du Conseil d’Administration tout au long de la mise en œuvre du Compact, il a précisé que les « recommandations avisées » des administrateurs sont « plus que nécessaires pour garantir la pérennité des acquis du programme ».

Les différentes thématiques qui seront abordées au cours de la retraite selon lui, permettront aux administrateurs, d’apprécier davantage les défis liés aux réformes engagées dans le sous-secteur de l’électricité, afin de juger de la pertinence des actions en cours ou d’envisager celles qui seront plus appropriées pour répondre efficacement aux attentes des parties prenantes du sous-secteur. « Elles aideront également à mieux cerner les initiatives susceptibles de consolider et de sécuriser les gros investissements réalisés au titre du Compact », a-t-il ajouté.

Les travaux de la 4ème édition de la retraite poursuit le coordonnateur national du MCA-Bénin II, sera l’occasion de présenter aux administrateurs, les résultats de la mise en œuvre de la Facilité d’Energie Propre Hors-Réseau (OCEF), afin de recueillir des « conseils éclairés » qui, pour lui, seront nécessaires pour la réussite du transfert des acquis du projet aux organes institutionnels que sont l’Autorité de Régulation de l’Electricité (ARE) et l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maîtrise d’Energie (ABERME).

« Le secteur de l’Energie au Bénin se porte plutôt mieux », s’est réjoui le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, président du Conseil d’administration du MCA-Bénin II, au regard du point présenté par le coordonnateur national. Ce sentiment selon Abdoulaye Bio Tchané ne provient pas que de la satisfaction par rapport au chemin parcouru. « Il résulte également de la volonté d’entretenir, voire de renforcer les actions qui ont permis un tel aboutissement », a-t-il souligné.

Les résultats obtenus en si peu de temps selon le président du Conseil d’administration, sont caractérisés par le « nouvel état d’esprit » des membres du conseil ; et même s’ils doivent poursuivre leurs efforts en vue d’un plein achèvement des travaux prévus dans le cadre du deuxième Programme, il dit être « certain » que les réalisations visibles, ici et là, ne manqueront pas de combler leurs attentes d’ici à l’horizon 2022.

Tout en soulignant que des efforts supplémentaires sont nécessaires, le ministre d’Etat s’est réjoui de constater que des réformes difficiles visant à améliorer la qualité de l’énergie au Bénin sont menées. Ce secteur selon lui, devient progressivement un important facteur de développement économique. Au regard de l’importance des ressources engagées pour l’amélioration des performances du sous-secteur de l’électricité, il a insisté sur la nécessité de réfléchir sur les défis liés à l’exploitation des ouvrages en cours de construction. « Ces défis concernent aussi leur maintenance, le transfert des acquis aux entités dédiées, et surtout la pérennisation de ces acquis après la clôture du Compact », a fait savoir le président du Conseil d’administration. D’où les travaux de la 4ème édition de retraite qui porteront sur des thématiques telles que les réformes du cadre de distribution de l’électricité et de l’environnement des IPP (la réforme tarifaire, le contrat de gestion et les IPP) ; la consolidation et la sécurisation des investissements réalisés dans le cadre de la modernisation du réseau de la SBEE ; la mise en œuvre du cadre réglementaire de l’électrification hors-réseau et le transfert de compétences aux organes institutionnels (ABERME, ARE et Ministère de l’Energie) ; et les défis et perspectives relatifs à la Clôture du Programme.

F. A. A.

5 novembre 2021 par