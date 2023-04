La 2è session de la commune de Kandi boycottée (Les raisons)

Les conseillers communaux de Kandi ont boycotté à l’unanimité la 2è session ordinaire ordinaire convoquée, mardi 25 avril 2023, par le maire Zinatou Alazi Osséni.

Six points inscrits à l’ordre de 2è session ordinaire ordinaire de la commune de Kandi n’ont pu être examinés et adoptés, mardi 25 avril 2023, comme prévu. Et pour cause, les conseillers communaux ont boycotté la session convoquée par par le maire Zinatou Alazi Osséni.

Les conseillers justifient le boycott par le bloquage observé dans la délivrance des Attestations de Détention Coutumière (ADC).

« La loi dit que d’ici mi-Août, les mairies aarêteront de délivrer des ADC aux populations. Mais depuis plus de 08 mois, la mairie de Kandi n’a pas encore délivré 10 ADC sur plusieurs centaines de demande. Nous avons cherché à savoir, mais les techniciens ne sont pas préoccupés par la situation », a expliqué Seidou Abdou, premier adjoint au maire de Kandi, dans les colonnes de ’’Plume Libre’’.

M. M.

26 avril 2023 par ,