La 1e usine de fabrication de câbles à fibres optiques inaugurée au Nigéria

Une usine de fabrication de câbles à fibres optiques, la première dans l’espace CEDEAO a vu le jour. L’usine a été inaugurée dans l’État de Ogun, dans le sud-ouest du Nigéria jeudi 14 juillet 2022. Coleman Wire and Cable Fibre Optic Company, c’est le nom que porte l’infrastructure.



L’usine de fabrication de câbles à fibres optiques est le fruit d’un partenariat entre le fabricant de câbles Coleman Technical Industries Limited (CTIL) et la société américaine, Corning Inc, répondant au souhait du gouvernement nigérian pour l’accélération de la numérisation de l’économie nationale. Devenir la plus grande usine de câbles à fibre optique du continent d’ici septembre 2023, c’est l’ambition qu’affiche la société. Elle va servir non seulement le Nigéria, mais aussi toute l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

En Afrique, l’un des principaux obstacles à une transformation numérique réelle et durable, c’est le manque d’infrastructures dédiées. L’implantation de Coleman Wire and Cable Fibre Optic Company, vient satisfaire l’un des obstacles à une transformation numérique réelle de l’Afrique en général, et l’Afrique de l’ouest en particulier.

