L’appel de la douane aux stations-services en pénurie de carburant

La Direction générale des douanes et droits indirects a fait des recommandations aux acteurs du secteur des hydrocarbures pour pallier la pénurie de carburant observée depuis quelques jours dans les stations-services. C’est à travers une note circulaire en date du 17 mars 2022.

Les concessionnaires de dépôts d’hydrocarbures, les marketers et autres distributeurs agréés de produits pétroliers ont l’obligation de constituer des stocks de réserve conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n°2008-614 du 22 octobre 2008 portant modalités d’importation et de distribution des produits pétroliers raffinés et leurs dérivés au Bénin et de l’article 22 de l’arrêté interministériel du 1er avril 2014. C’est le rappel fait aux acteurs du secteur des hydrocarbures face à la pénurie de carburant par le receveur général des douanes, Raouf Malèhossou Aboudou, à travers une note circulaire en date du 17 mars 2022.

M. M.

20 mars 2022 par ,