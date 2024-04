L’Ambassade de France accompagne les projets au profit des femmes

Le 4 avril 2024, l’ambassade de France lance officiellement la seconde édition du programme « femmes et environnement ». A cette occasion, M. Marc VIZY a reçu dans les jardins de la résidence de France les représentants des associations lauréates et les partenaires du programme. Les bénéficiaires, près de 20.000, dont une majorité de femmes et de filles, ont été mis à l’honneur avec une exposition photo.

Ce programme a vocation à accompagner des projets de la société civile en faveur de la protection de l’environnement et du développement durable portés par des femmes et au profit des femmes. Les structures comptant des femmes engagées à des postes clés ont également été privilégiées.

Il a été conçu et mené dans une approche partenariale avec la Maison de la Société Civile (MdSC), acteur pivot de la structuration du tissu associatif au Bénin et partenaire de longue date de l’ambassade et avec l’appui du ministère du cadre de vie et du développement durable.

D’une durée de 2 ans, ce programme accompagne 31 projets mis en œuvre sur l’ensemble du territoire béninois par des associations ancrées localement. Avec ces initiatives, elles répondent à des enjeux très concrets autour de 3 thématiques : l’économie circulaire, la préservation de la biodiversité et la gestion durable des terres.

Parmi les bénéficiaires :

– Des groupements de femmes productrices de gari ou encore de fromage peulh sensibilisés à l’utilisation de sources d’énergie plus

respectueuses de l’environnement et issues de la valorisation des déchets (coques de noix de palme, jacinthes d’eau, biogaz…) ;

– Des agricultrices formées à des pratiques plus écologiques et durables et à l’utilisation de plantes améliorantes (mucuna…) ;

– Des écolières mobilisées pour promouvoir le tri sélectif dans des écoles ;

– Mais aussi des femmes salicultrices, protectrices de mangroves (…).

Le programme « femmes et environnement » incarne très concrètement les ambitions fortes de la France en matière climatique et environnementale, mais aussi son engagement aux côtés du gouvernement béninois et des acteurs de la société civile pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, au travers de sa diplomatie féministe.

