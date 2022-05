Kalamoulaye et Nikanor en concert au 17è tour cycliste

Ce mardi 02 mai 2022, les artistes Nikanor et Kalamoulaye seront en concert à la Place de l’indépendance à Djougou dans le cadre du 17è Tour cycliste du Bénin.

Un géant concert est à la Place de l’indépendance à Djougou ce mardi 02 mai 2022 à 20 heures.

Le super show organisé dans le cadre du 17è Tour cycliste du Bénin sera animé par les artistes Kalamoulaye et Nikanor.

La joie et l’animation seront au rendez-vous grâce à La Sobebra. Donnant l’avant-goût de tout ce qui attend les fans du vélo tout au long du tour cycliste du Bénin, La Sobebra à travers son Car Podium ‘’Castel Beer’’ a permis aux jeunes de faire le show à la Mairie de Natitingou dans la nuit dimanche 1er mai au petit matin de ce lundi 2 mai 2022.

Les pensionnaires des orphelinats et des hôpitaux ne seront pas du reste.

Sponsor officiel du Tour cycliste international du Bénin, la Fondation Moov Africa à travers son initiative ‘’Main dans la Main’’ va « donner de la joie » en collaboration avec Super U Bénin du 2 au 8 mai dans les orphelinats et hôpitaux.

