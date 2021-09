Échanges Gouvernement/Syndicats sur la rentrée ce vendredi

Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire, le gouvernement et les centrales syndicales vont échanger ce vendredi 10 septembre 2021.

A quelques jours de la réouverture des classes prévue pour le 20 septembre, les centrales syndicales et le gouvernement seront face à face ce vendredi 10 septembre 2021 à l’Infosec de Cotonou.

La rencontre sera présidée par le ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané.

Les échanges avec les partenaires sociaux s’inscrivent dans le cadre de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociations collectives au titre de l’année 2021.

Les travaux devront permettre de faire de 2021-2022, une année scolaire apaisée.

Trois point sont inscrits à l’ordre du jour de la rencontre qui débutera à 9 heures. Il s’agit des diligences effectuées dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2021-2022, l’examen des doléances des travailleurs reçues le 1er mai dernier et les questions diverses.

Selon l’invitation adressée aux centrales syndicales, chaque participant doit se munir de son pass sanitaire pour participer aux travaux.

M. M.

9 septembre 2021 par