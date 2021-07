Le béninois Faissol Gnonlonfin attendu au Festival de Cannes 2021

Le producteur béninois Faissol Gnonlonfin prend part au Festival de Cannes 2021 qui se déroule du 06 au 17 juillet 2021. Il a coproduit le film "Freda" de la cinéaste haïtienne Gessica Généus, qui sera projeté dans la section Un Certain Regard le 14 juillet 2021.

‘’Freda’’ est un long métrage de fiction de la réalisatrice haïtienne Gessica Généus coproduit par le producteur béninois Faissol Gnonlonfin.

« Freda est une bonne coproduction Bénin-Haïti-France. L’aventure a commencé en 2018. J’étais en plein tournage d’un documentaire au Cameroun, Fon, Mbière (documentaire sur le royaume bamoun, ndlr), quand j’ai reçu un appel de Jean-Marie (Gigon) de SaNoSi Productions, le producteur délégué du film (c’est lui qui détient les droits d’exploitation). (…) Je lui ai répondu que j’allais lire le scénario et c’est celui de Gessica Généus qui m’a été envoyé. Je l’avais déjà rencontrée en 2017 et nous avions évoqué l’idée de travailler un jour ensemble », a confié Faissol Gnonlonfin dans un entretien accordé à France Info.

Freda poursuit-il est l’histoire d’une jeune fille qui vit dans une famille monoparentale et qui évolue dans un environnement chaotique en Haïti. « Un environnement qui définit aujourd’hui la vie politique de ce pays. Le film est d’actualité dans la mesure où la violence dont il est question dans cette fiction, palpable dans la société haïtienne ces dernières années, a conduit à l’assassinat du président Jovenel Moïse. Un événement tragique qui coïncide avec la sortie du film », a-t-il ajouté.

Avec sa boîte de production au Bénin, ‘’Merveilles Production’’, Faissol Gnonlonfin produit depuis dix années des films et notamment des documentaires.

« J’étais très heureux quand j’ai appris la nouvelle. Freda est une aventure magnifique », a-t-il indiqué. Avoir un film en sélection officielle à Cannes est un rêve réalisé pour le producteur béninois. « Depuis quelques années, j’ai la chance d’avoir mes films à Berlin, Venise ou à Cannes, des festivals de classe A. Il est vrai que je m’y emploie mais cela met encore plus de pression. Quand tu travailles sur un nouveau projet, tu te demandes où il sera sélectionné. Il y a ces festivals en Europe, mais il y a aussi Toronto, Durban et le Fespaco (Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou) que nous espérons voir s’améliorer, les JCC (Journées cinématographiques de Carthage)... J’ai eu la chance d’avoir des films dans tous ces festivals et c’est gratifiant (…) », se réjouit e producteur beninois. Faissol Gnonlonfin n’a pas manqué d’évoquer les difficultés relatives au financement au niveau national.

