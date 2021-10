Bertin Nahum crée un robot pour le traitement du cancer du foie

Un robot dédié au traitement du cancer du foie. C’est une innovation de l’entreprise Quantum Surgical, cofondée en 2017 par Bertin Nahum, entrepreneur franco-béninois.

Epione est un robot médical de Quantum Surgical, basée à Montpellier. La solution de robotique chirurgicale est dédiée au traitement mini-invasif des tumeurs abdominales et notamment au cancer du foie. Début septembre, l’entreprise fondée par Bertin Nahum a obtenu le marquage CE lui permettant de commercialiser son robot médical sur le marché européen. Cela fait suite au traitement avec succès de 21 patients en utilisant le robot Epione. Les résultats de l’étude clinique ont été publiés début 2021.

This is a major milestone as the CE mark approval is the starting point towards the commercialization of the robot. This clearance will allow many more patients to benefit from Epione® as there is a significant need for minimally invasive therapies in #cancer treatment !#Robotics https://t.co/vytz4myXI3 — Bertin NAHUM (@BertinNAHUM) September 7, 2021

Le robot Epione aide les médecins à réaliser des ablations percutanées plus sûres et plus efficaces dans l’abdomen. Lors du traitement mini-invasif, une aiguille est insérée à travers la peau jusqu’à la tumeur pour la détruire. Les techniques employées sont la chaleur (par radiofréquence) et la cryothérapie.

« Nous pensons que la robotique, l’intelligence artificielle et l’analyse d’imagerie permettront à de plus en plus de patients de bénéficier de procédures oncologiques interventionnelles plus sûres », a déclaré Dr Bertin Nahum. L’entrepreneur Franco-Béninois est également CEO de la société Medtech à l’origine de la technologie médicale robotisée Rosa. Le dispositif atteint le million d’euro. Il n’est pas encore disponible en Afrique.

