Du poisson impropre à la consommation en vente à Grand-Popo

Une quantité importante de poissons morts a échoué sur la plage de Grand-Popo au petit matin de ce samedi 18 juin 2022. Ces poissons de qualité douteuse sont ramassés par la population, fumés et mis en vente.

Risque d’intoxication à Grand -Popo et environs. Des poissons morts, selon les information, ont échoué sur la plage ce samedi 18 juin. Ignorantes de la cause de ce phénomène, les populations de sont ruées sur les poissons qu’elles ont fumés et mis en vente.

Les autorités en charge des activités halieutiques sont appelées à prendre les mesures nécessaires pour éviter le pire.

F. A. A.

