Des responsables intérimaires nommés à la SRTB

7 responsables des chaînes publiques de la SRTB S.A ont été nommés par le gouvernement en attendant l’aboutissement des procédures de recrutement lancés par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC).

Le gouvernement a nommé sept (07) personnes en qualité de responsables intérimaires des chaînes publiques de la Société de radio et de télévision du Bénin (SRTB). Il s’agit de :

Monsieur Darius Franck DADE, Directeur Général par intérim de la SRTB ;

Madame Abiatou OUMAROU, Directrice par intérim de Bénin TV ;

Monsieur Elvis Horace-Marie HESSOU, Directeur par intérim de Bénin TV Juniors ;

Monsieur Maurice MAHOUNON, Directeur par intérim de Radio Bénin ;

Monsieur Urbain SESSOU, Directeur par intérim de Radio Bénin Alafia ;

Monsieur Habib Boubakar SOUMANOU, Directeur par intérim de Radio Parakou ;

Monsieur Hamadou ISSA, Directeur par intérim de Kiff FM.

La Société de radio et de télévision du Bénin S.A (SRTB S.A) est le service public de médias au Bénin. Il est le fruit de la fusion de l’Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin (ORTB) et du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin (CMAJB).

La SRTB est mis en place à l’issue du Conseil des ministres du 8 novembre 2023.

M. M.

25 mars 2024 par