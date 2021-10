L’ Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique (ABRP) a ordonné le retrait d’un lot d’Amoxicilline 500mg de toutes les officines de pharmacie.

Les lots numéro YXA01002, YXA01003 et YX01019 d’Amoxicilline 500 mg du fabricant YELURI FORMULATIONS PVT. LTD puis le lot 19BET063 du fabricant Maximed Lifesciences PVT LTD sont retirés de toutes les officines.

Selon l’ABRP, les lots concernés « ne sont pas conformes ».

