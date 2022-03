Coris Bank passe de la 15è à la 4è place sur le marché financier

15ème sur le marché bancaire béninois à son arrivée en décembre 2016, Coris Bank International Bénin (CBI) au terme des 05 premières années d’activités occupe désormais le 4ème rang. La banque a clôturé l’exercice comptable de l’année 2021 avec un total de bilan de 589 milliards de francs CFA pour une part de marché de 11,2%. Les performances de CBI Bénin ont été exposées aux journalistes au cours d’une conférence de presse animée, lundi 21 mars 2022, dans le cadre de la célébration des 05 premières années d’exercice de la banque au Bénin.



En 05 ans d’activités, Coris Bank International Bénin s’est hissé au rang des meilleures banques exerçant sur le territoire national. De la 15ème place à son arrivée, elle occupe désormais le 4ème rang au classement des banques du Bénin.

Performances de Coris Bank International Bénin en 05 ans

A la date du 31 décembre 2021, CBI Bénin selon le président du Conseil d’administration a contribué au financement de l’économie nationale à hauteur de 308 milliards de francs CFA y compris les titres. Les charges fiscales cumulativement payées depuis son implantation en 2016 d’après Bienvenu Comlan, s’élèvent à 3,5 milliards FCFA.

En dépit de la crise sanitaire de la pandémie du Coronavirus, Coris Bank International Bénin affiche un produit net bancaire de 17,186 milliards FCFA en 2021 contre 1,890 milliards FCFA au terme de son premier exercice en 2017, soit un accroissement de 809% ; un résultat net bénéficiaire de 6,291 milliards FCFA en 2021, soit 37 fois la réalisation à fin décembre 2017. Le taux de dégradation à fin décembre 2021 est de 0,91% pour un niveau admis de 5% maximum ; tandis que le coefficient d’exploitation ressort à 45% au 31 décembre de la même année, contre une norme généralement admise de 60%, a expliqué le président du Conseil d’administration.

Fidèle à son engagement à « Faire la banque autrement », Coris Bank International Bénin s’emploie activement à être le partenaire privilégié des grandes entreprises, des institutions publiques et parapubliques, des PME/PMI, des particuliers, des salariés et le secteur informel. Avec le lancement en juin 2018 de la branche de financement islamique CBI Baraka, l’offre de Coris Bank International s’est élargie à des solutions de financement islamique, a rappelé Bienvenu Comlan. Un effort d’inclusion financière qui, souligne-t-il, a permis à une frange non négligeable de la population d’accéder à des produits conformes à leurs convictions religieuses, et fait de Coris Bank, la pionnière de la finance islamique au Bénin.

Avec le soutien constant du groupe Coris Bank International, la filiale du Bénin a procédé à l’augmentation de son capital social de 10,5 milliards de francs CFA à 15,5 milliards de francs CFA au 31 décembre 2021. Ce qui lui confère la juste solidité financière pour porter les ambitions de la CBI Bénin pour les prochaines années, a informé Bienvenue Comlan.

Autres réalisations de Coris Bank International Bénin

Coris Bank International justifie de plusieurs autres réalisations qui contribuent à construire sa notoriété sur le marché. Il s’agit entre autres de :

la certification ISO 9001 version 2015 obtenue en février 2020, faisant de la CBI Bénin la plus jeune filiale bancaire certifiée à ladite norme dans l’UEMOA ;

le port du pagne tissé le jeudi initié par la direction générale de la banque en soutien à l’économie textile locale ;

l’adoption d’un Plan de continuité des affaires qui, en situation de crise, alloue à la banque l’organisation et les ressources nécessaires et adéquates pour la poursuite du service, en toute sérénité ;

l’adoption d’une politique de responsabilité sociétale d’entreprise avec des initiatives comme le projet de construction d’un module de salle de classes dans la commune de Nikki, divers dons et soutiens aux populations vulnérables, la participation active à des initiative d’éducation financière, civique et d’éveil de la conscience citoyenne collective.

Au titre de son engagement citoyen, l’institution financière a engagé 213 millions FCFA. Sa dernière action est la récente dotation de 50 millions FCFA au Fonds d’appui Catalytique et de solidarité en vue du renforcement de l’écosystème financier au profit des créateurs et développeurs d’entreprises innovantes.

Depuis ce lundi 21 mars, Coris Bank International célèbre ses 05 premières années d’existence au Bénin. Plusieurs manifestations sont prévues dans ce cadre à travers plusieurs villes dont Cotonou, Porto-Novo, Bohicon et Parakou.

