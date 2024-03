CELA VIENDRA

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon qu’apparemment, tous mes Neveux et Nièces motocyclistes et passagers motocyclistes, sont en train docilement de se mettre au casque, après que certains parmi eux, aient brayé des jours durant sur les réseaux sociaux, qualifiant cette exigence de bon sens universel de la Police Républicaine, de mesure anti-sociale et de brimade…

Mais peut être attendent-ils juste que les impressionnantes escouades de policiers qui parsèment tous les carrefours et implacablement scrutent les têtes et saisissent les motos de tout contrevenant disparaissent ou baissent la garde pour jeter encore les casques …

En tout cas, vous mes Neveux et Nièces qui ricanez que la Police Républicaine aurait dû faire coïncider le début du contrôle avec une période électorale, afin qu’on ait des casques au baobab, des casques au cheval cabré ou au flambeau, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

